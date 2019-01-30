القوات الأمنية تفجّر سيارة مفخخة في مدخل جرف الصخر

2019/01/30 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس فجرت القوات الامنية, الاربعاء, سيارة مفخخة بعد ضبطها في ناحية جرف النصر ببابل.وقال مراسل “ناس” اليوم (30 كانون الثاني 2019), ان “القوات الامنية في محافظة بابل, فجرت سيارة مفخخة, بعد ان ضبطتها قرب سيطرة الشهداء في ناحية جرف النصر”.

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