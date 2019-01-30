الكمارك تضبط سيارتين دون الموديل في محطة بوابة البصرة

2019/01/30 | 20:12

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(المستقلة)..تمكنت الهيئة العامة للكمارك /كمرك محطة بوابة البصرة اليوم الأربعاء بالتعاون مع شرطة الكمارك من ضبط حاوية حجم٤٠قدم تحتوي على سيارتين دون الموديل الغير مسموح بدخولها إلى العراق .

وقال بيان عن الهيئة ان السيارتين كانتا مخبأه خلف ارساليه ملابس، مشيرا الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها واحالتها للقضاء .

يذكر أن الهيئة العامة للكمارك تعلن يوميا عن أحباطها لمحالات تهريب مختلفة يقوم بها مستوردون تهربا من دفع الرسوم الكمركية .

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