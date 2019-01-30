السيد نصر الله: موقف حزب الله ثابت وداعم لجميع فصائل المقاومة الفلسطينية

2019/01/30 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، يستقبل الأمين العام

للجان الشعبية الفلسطينية أيمن الشّشنيّة، ويؤكد أنّ "موقف حزب الله

ثابت وداعم لجميع فصائل المقاومة في هذه المعركة المصيرية".استقبل الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله ،الأربعاء،

الأمين العام للجان المقاومة الشعبية الفلسطينية أيمن صلاح الشّشنيّة

والوفد المرافق له.نصر الله وخلال لقائه الششنيّة بحث الأوضاع في فلسطين المحتلة، لا

سيما في قطاع غزة ومسيرات العودة.كما تناول اللقاء "جهوزية المقاومة في مواجهة الاحتلال

الإسرائيلي".وأشاد السيد نصر الله بعملية "كمين العلم" التي نفّذتها لجان المقاومة

الشعبية الفلسطينية في 17 شباط/فبراير الماضي، مؤكداً أنّ "موقف حزب

الله ثابت وداعم لجميع فصائل المقاومة في هذه المعركة المصيرية".

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