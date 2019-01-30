الاستخبارات تطيح بأكبر عصابات السطو المسلح في العراق

2019/01/30 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الصقور الاستخبارية، القبض على عصابة للسطو المسلح مارست

عملياتها في اربع محافظات بزي عسكري. وذكرت الخلية في بيان انها أطاحت بأكبر عصابة نفذت عملياتها الإجرامية

والمروعة في محافظات البصرة وميسان وبغداد، مبينة ان عملية السطو

الأخيرة التي نفذتها العصابة في محافظه الديوانية، كانت بزي عسكري،

موهمين ضحاياهم بانتسابهم للأجهزة الأمنية.وأوضحت الخلية أنها نفذت

واجبها خلال أربعة أيام أثناء تواجدهم في بغداد، لافتة الى الاطاحة

بالعصابة بعد مواجهات مسلحة لساعات حيث تمكنت الخلية من قتل اثنين

منهم والقبض على أربعة اخرين.

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