نائب عن الجيل الجديد: تأخر تشكيل حكومة الإقليم إهانة للمؤسسات والمواطن

2019/01/30 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد النائب عن حركة الجيل الجديد سركوت شمس الدين، اليوم الأربعاء، تأخر تشكيل حكومة الإقليم إهانة للمؤسسات والمواطن، محملا الحزب الديمقراطي مسؤولية التاخير.وقال شمس

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