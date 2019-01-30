المحققة الأممية تستمع لتسجيلات توثق لقتل جمال خاشقجي

2019/01/30 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمعت المقررة الأممية الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أغنيس كالامارد والتي تزور تركيا منذ أيام، للتسجيلات الصوتية التي توثق لحظات قتل الصحفي السعودي جمال

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