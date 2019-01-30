القوات الامنية تفجر سيارة مفخخة بجرف النصر

2019/01/30 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر أمني في بابل, اليوم الأربعاء, عن قيام القوات الأمنية بتفجير سيارة مفخخة شمالي المحافظة.

وقال المصدر في تصريح صحفي، ان" القوات الأمنية فجرت، مساء اليوم، سيارة مفخخة بشكل مسيطر عليه كانت مركونة بالقرب من سيطرة الشهداء في ناحية جرف النصر شمالي بابل".وأضاف أن" تفجير السيارة المفخخة لم يتسبب بسقوط ضحايا بين المدنين والقوات الأمنية"، مشيرا الى ان" القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث, ومنعت المواطنين من الاقتراب".انتهى..م.ر

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