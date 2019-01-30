هنغاريا: فريق روبوتات يقوم على خدمة رواد مقهى في بودابست

2019/01/30 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويعمل في المقهى فريق كامل من الروبوتات يهدف بشكل خاص إلى المساعدة في تعريف الناس على الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.وبالرغم من تصاعد المخاوف من أن هذه التقنيات سوف تسلب العمالة من البشر مستقبلا، لكن روبوتات مقهى بودابست لم تسبب بطرد أي شخص من عمله.

انتهى.ص.هـ.ح.

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