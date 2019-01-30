الاتحاد الوطني: لاقليم كوردستان ثلاث مشاكل تخص مساعدة الاتحاد الاوروبي

2019/01/30 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي احمد بيره في اربيل ، اليوم الاربعاء، جين كريستوف نائب الامين العام للاتحاد الاوروبي للشؤون السياسية ورامون بيلكو سفير الاتحاد الاوروبي في العراق وكلاريس باستوري مسؤولة مكتب الاتحاد الاوروبي في اربيل .

واوضح كريستوف خلال اللقاء موقف الاتحاد الاوروبي بشان العراق واقليم كوردستان، واصفا من جهة اخرى الانتخابات العراقية واقليم كوردستان بالجيدة.

واضاف ان الاتحاد الاوروبي مع اوضاع مستقرة في العراق، كما ان تعاون دول اوروبا مع اقليم كوردستان والعراق من الناحية الامنية والاقتصادية ناجحة، معلنا في الوقت نفسه استمرار الاتحاد الاوروبي في دعم اقليم كوردستان، ورأى انه من الجيد تشكيل حكومة جديدة لاقليم كوردستان.

من جانبه قال سعدي احمد بيره ان لاقليم كوردستان ثلاث مشاكل تتعلق بمساعدة الاتحاد الاوروبي، اولها وضع برنامج خاص لاعمار المناطق المدمرة في الحرب ضد داعش حتى يعود الاهالي اليها، وثانيا ان هناك اكثر من مليون نازح في اقليم كوردستان، لا يمكن ادارة ذلك بامكانات الاقليم وحدها، ومن هذه الناحية فان اقليم كوردستان بحاجة الى مساعدة اوروبا، وثالثا ان مخاوف داعش لم تنتهي بعد، لذلك بقاء الوجود العسكري ضروري لاجراء اصلاح بقوات البيشمركة بتحويلها من قوة حزبية الى قوة وطنية.

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