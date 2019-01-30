2019/01/30 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/الحشد الشعبي يعلن تفاصيل تفجير جرف النصر

30/01/2019 20:47:00 PM |

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واع بغداد

أحبطت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الأربعاء، هجوما بسيارة مفخخة في ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل.

وقال اعلام الحشد تلقته (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )إن "قوة من اللواء 46 في الحشد الشعبي تمكنت، مساء اليوم، من احباط هجوم انتحاري بسيارة مفخخة كانت مركونة في ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل".

وأضاف، أن "احباط الهجوم الإرهابي لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية".

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