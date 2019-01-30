2019/01/30 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن فتحه تحقيقا حول واقعة رمي الأحذية وزجاجات المياه على لاعبي منتخب قطر، خلال المواجهة التي جمعته مع الدولة المضيفة الإمارات.وانتهت المباراة بفوز منتخب قطر على الإمارات بأربعة أهداف دون رد، ليتأهل إلى النهائي أمام اليابان.وشهدت المباراة عقب تسجيل المعز علي، الهدف الثاني للمنتخب القطري، وذهب بعد الهدف تجاه مدرجات الجمهور الإماراتي، ليحتفل راقصا بشكل استفزهم، فرد عليه الجمهور بإلقاء زجاجات المياه والأحذية.وتدخل خالد عيسى، حارس مرمى الإمارات، لمنع اللاعب من مواصلة استفزازه للجمهور حتى لا تتوتر الأجواء ، سيما ان العلاقة بين البلدين على المستوى السياسي “مقطوعة” منذ يونيو/ حزيران 2017.وخلال عزف النشيد الوطني لمنتخب قطر قبل بدء المباراة أطلق الجمهور الإماراتي صافرات الاستهجان وحاول التشويش على صوت النشيد، بطريقة أثارت غضب واستياء المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وقال المتحدث باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في تصريحات صحفي ان ” الاتحاد قرر فتح تحقيق شامل فيما وقع بمباراة الدور قبل النهائي بين الإمارات وقطر على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي”.وتابع “بمجرد اكتمال التحقيق، سيقرر الاتحاد الآسيوي الخطوات التالية المناسبة، والعقوبات المفروضة بسبب ما حدث، خاصة بشأن واقعتي إلقاء الأحذية على لاعبي قطر أو هتافات الاستهجان خلال عزف النشيد الوطني القطري”.وقدم المنتخب القطري أمسية كروية رائعة، اقتنص بها عدة ألقاب فهو المنتخب الآسيوي الوحيد الذي حافظ على شباكه نظيفة حتى وصل للنهائي وهو المنتخب الذي فاز في بطولة آسيا ست مباريات متتالية، فضلا عن معادلة مهاجمه المعز علي رقم الهداف الإيراني علي دائي، ليصبح القطري أقرب إلى تحطيم الرقم إذ يحتاج هدفا واحدا.وخسر منتخب الإمارات في مباراة نصف نهائي كأس آسيا، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد، مساء اليوم، برباعية قطرية دون رد. وأحرز أهداف المباراة لمنتخب قطر، بو علام خوخي، المعز علي، حسن الهيدوس وحامد إسماعيل في الدقائق {21، 36، 79، 92} .





اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الآسيوي يفتح تحقيقا بشأن ما جرى في مباراة قطر والامارات) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الآسيوي يفتح تحقيقا بشأن ما جرى في مباراة قطر والامارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).