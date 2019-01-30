ترامب يهنئ

2019/01/30 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية، "خوان جوايدو" زعيم المعارضة في فنزويلا لإعلان نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد.





وقالت "سارة ساندرز" النتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان، اليوم الأربعاء، إن "جوايدو" شكر ترامب على دعم الولايات المتحدة للحرية والازدهار في فنزويلا والمنطقة، وأشار: "إلى أهمية الاحتجاجات الكبيرة ضد الديكتاتور نيكولاس مادورو والمقرر لها اليوم والسبت".





وأضاف البيان أن الرئيس الأمريكي اتفق مع "جوايدو" على الحفاظ على التواصل المستمر لدعم مسيرة فنزويلا للعودة إلى الاستقرار، وإعادة بناء العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة ودولة أمريكا اللاتينية.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي دعمه لـ"جوايدو" رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، ما يزيد الضغط على نظام مادورو.





ومن جانبه ذكر مادورو في تصريحات سابقة اليوم أن الرئيس الأمريكي طلب قتله، في ظل تزايد التوترات بين البلدين بعد أن أمر رئيس فنزويلا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.





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