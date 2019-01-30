محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع مكاسب

2019/01/30 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفع معظم مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع صعود نظيرتها الأمريكية وقبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي.





وكان قطاع السلع المنزلية الأفضل أداءً في البورصات الأوروبية بعدما صعد بنحو 1.7%.





ويأتي صعود الأسهم الأوروبية مع مكاسب "وول ستريت" حيث ربح "داو جونز" أكثر من 300 نقطة خلال التعاملات بدعم نتائج الأعمال.





ويترقب المستثمرون إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم قراره بشأن معدل الفائدة، وسط توقعات الإبقاء عليها دون تغيير.





وصوّت البرلمان البريطاني أمس لصالح مجموعة من التغييرات من بينها تعديل قدمه زعيم حزب العمال المعارض ​جيريمي كوربين​ يدعو إلى منع الخروج من ​الاتحاد الأوروبي​ دون اتفاق.





كما ينتظر المستثمرون نتائج المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي تنطلق اليوم وعلى مدار يومين، وسط آمال أن تسعى تلك المباحثات إلى تهدئة الصراع التجاري الدائر بينهما.





وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت ثقة الشركات في اقتصاد منطقة اليورو لأدنى مستوى في عامين، كما نمت قروض الأفراد في بريطانيا بأبطأ وتيرة في 4 سنوات.





وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنسبة 0.4% إلى مستوى 358.5 نقطة، كما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 1.6% إلى 6941.6 نقطة.





كما ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.9% إلى 4974.7 نقطة، بينما هبط مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.3% عند 11181.6 نقطة.





وبحلول الساعة 5:05 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.1% عند 1.1417 دولار.





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