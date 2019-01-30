الرجاء المغربي يتعاقد مع كارتيرون لخلافة جاريدو

2019/01/30 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر تعاقد مجلس إدارة نادي الرجاء المغربي مع الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني السابق، للأهلي المصري، لتولي المسؤولية الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

مجلس الأخضر كان قد أقال الإسباني خوان كارلوس جاريدو؛ المدير الفني للفريق، مؤخرًا بعد الهزيمة أمام النجم الساحلي التونسي في ذهاب دور الـ16 بكأس زايد للأندية الأبطال.

ووفقًا لقناة "الرياضية" المغربية فإن الرجاء تعاقد مع كارتيرون بعقد يمتد لمدة موسم ونصف، على أن ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2019-2020.



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وأقيل الفرنسي من تدريب الأهلي المصري بعدما ودع الفريق بطولة كأس زايد على يد الوصل الإماراتي، وقبلها خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

يذكر أن النسور يحتلون المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة بفارق تسع نقاط عن الصدارة.

ونجحوا مؤخرًا في التأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، التي حصلوا على لقبها العام الماضي بقيادة جاريدو.

أشهر صُحفيي @valenciacfArab، هيكتور جوميز (@Generaldepie_) يفتح قلبه لـ@Tahamurcielago ويتحدث عن أمور كثير تخص النادي، جماهيره، تعاقداته وأسباب تراجع النادي هذا الموسم.اقرأ المقابلة كاملة هنا: https://t.co/CSwXpJOd9k pic.twitter.com/v9p8lMVvoJ— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣٠ يناير ٢٠١٩

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