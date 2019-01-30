سولاري يوجه اتهاماً لغوارديولا بشأن أفضل الاندية العالمية

2019/01/30 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برسرد المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني لكرة القدم سانتياغو سولاري، اليوم الاربعاء، على تجاهل مدرب مانشستر سيتي الانكليزي، بيب غوارديولا، الذي استثنى الفريق الملكي من قائمته لأفضل ثلاثة أندية في العقد الأخير من الزمن.

وقال سولاري في مؤتمر صحفي قبل مواجهة جيرونا في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا "يبدو أن تجاهل بيب كان متعمداً".واستدرك "لن نقاتل من أجل الأفضل لعقد واحد، ريال مدريد هو أفضل فريق في التاريخ والعقد الأخير، دون التقليل من شأن أي شخص".وأضاف "نقاتل من أجل كافة المسابقات التي نلعب فيها، لأن اللاعبين يبذلون كل جهدهم، وهم ملتزمون بذلك".ونوه الى ان "راموس تدرب معنا بشكل طبيعي رغم خروجه مصابا أمام إسبانيول، كيلور نافاس متاح للظهور، لكني لن أفصح عن التشكيلة اليوم".وأردف "سيكون الأمر معقدا أمام جيرونا، كل مباريات كأس الملك خطيرة وصعبة، يجب علينا أن نكون حذرين للغاية".وحول انتقال موراتا إلى أتلتيكو مدريد، علق "وظيفة اللاعب هي التنقل بين الأندية، وأن يكون محترفًا ومهنيًا وإعطاء كل شيء للنادي الذي يعمل معه، وهذا ما فعلته عندما جئت إلى ريال مدريد".

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