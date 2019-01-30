كم بلغت مبالغ سوق الانتقالات عام 2018؟

2019/01/30 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشفت دراسة للفيفا أن الحجم الإجمالي للإنفاق في سوق الانتقالات على مستوى العالم تجاوز للمرة الأولى في عام 2018 حاجز الـ 7 مليارات دولار تمثل قارة أوروبا منها نسبة 78,2 %.وتم العام الماضي إجمالا تسجيل 16،533 حالة انتقال، تتعلق بـ 14،186 لاعبا من 175 جنسية مختلفة، مقابل مبلغ إجمالي وصل إلى أكثر […]

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