تراجع كبير في عدد الهزات الارضية في ذي قار في العام ‪2018‬

2019/01/30 | 21:04

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لمحة مختصرة:

‪شبكة اخبار الناصرية:‬

كشفت هيئة الانواء الجوية في ذي قار عن تراجع كبير في عدد الهزات الارضية المحسوسة في العام الماضي ‪2018‬ مقارنة بالعام الذي سبقه .





شبكة اخبار الناصرية:‬كشفت هيئة الانواء الجوية في ذي قار عن تراجع كبير في عدد الهزات الارضية المحسوسة في العام الماضي ‪2018‬ مقارنة بالعام الذي سبقه .وقال مدير أنواء ذي قار علي طارق لشبكة اخبار الناصرية ان المحافظة شهدت في العام الماضي هزتين ارضيتين مؤثرتين ومحسوستين كان مصدرهما من خارج المحافظة ، في حين شهد العام ‪2017‬ وقوع ‪11‬ هزة ارضية كان مصدرها جميعا من داخل المحافظة .

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