ذي قار تسجل انخفاضا

2019/01/30 | 21:04

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت قيادة عمليات الرافدين ، عن انخفاض كبير في الدكات العشائرية في محافظة ذي قار ، منذ ادراجها كجريمة ارهابية وحتى الان .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت قيادة عمليات الرافدين ، عن انخفاض كبير في الدكات العشائرية في محافظة ذي قار ، منذ ادراجها كجريمة ارهابية وحتى الان .وقال قائد عمليات الرافدين اللواء علي ابراهيم لشبكة اخبار الناصرية ، انه منذ ادراج الدكات العشائرية ضمن الجرائم الارهابية فان محافظة ذي قار شهدت تراجعا ملحوظا في هذه الظاهرة الامنية الخطيرة .واشار الى ان القوات الامنية اعتقلت في شهر كانون الاول الماضي مع بداية اعتماد الدكات كجرائم ارهابية ‪13‬ متهما في هذه القضية ، في حين لم يعتقل في كانون الثاني الجاري سوى حالتين اثنتين فقط .

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