2019/01/30 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

قالت مديرية توزيع كهرباء ذي قار اليوم ان ‪398‬ اجير يومي يعملون لديها حاليا سيحاولون الى عقود وزارية بناء على قرار مجلس الوزراء العراقي الاخير .





شبكة اخبار الناصرية:قالت مديرية توزيع كهرباء ذي قار اليوم ان ‪398‬ اجير يومي يعملون لديها حاليا سيحاولون الى عقود وزارية بناء على قرار مجلس الوزراء العراقي الاخير .وذكر مدير توزيع كهرباء ذي قار محمد فيصل لشبكة اخبار الناصرية ، ان القرار سمح باحالة الاجراء اليوميين الى عقود وزارية مع احتساب مدة خدمتهم وطبيعة تخصصهم وتحصيلهم الدراسي وبما يضمن كامل حقوقهم القانونية اسوة بموظفي الملاك الدائم.وبين ان هذا القرار سيسهم بزيادة الرواتب الشهرية للمستفيدين وسيضمن لهم استحقاقاتهم المالية وفق المؤهلات التي يعملون بها .

اقرأ المزيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كهرباء ذي قار: ‪398‬ اجير سيحالون الى عقود وزارية وفقا لتوجيهات بغداد) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كهرباء ذي قار: ‪398‬ اجير سيحالون الى عقود وزارية وفقا لتوجيهات بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).