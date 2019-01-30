انقاذ امرأتين و طفلة ايزيديين من جحيم الدولة الاسلامية الارهابية

2019/01/30 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ دهوك أعلن مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين في دهوك ، مساء الأربعاء 30-01-2019 عن انقاذ امرأتين وطفلة ايزيديين كانوا مختطفين من قبل ارهابيي داعش منذ الثالث من اغسطس/اب 2014.مدير مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين في دهوك “حسين القائيدي ” قال في بيان صحفي تلقت ايزيدي 24 نسخة منه ، ان مكتب انقاذ المختطفين […]

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