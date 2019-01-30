2019/01/30 | 21:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
تعرض طبيب في محافظة ديالى، الى تهديد بالقتل، بعدما تمت كتابة "مطلوب دم" على باب م...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالصورة.. طبيب في ديالى “مطلوب دم” !) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ ديالى
تعرض طبيب في محافظة ديالى، الى تهديد بالقتل، بعدما تمت كتابة "مطلوب دم" على باب م...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالصورة.. طبيب في ديالى “مطلوب دم” !) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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