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بالصورة.. طبيب في ديالى “مطلوب دم” !
2019/01/30 | 21:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ ديالى 

تعرض طبيب في محافظة ديالى، الى تهديد بالقتل، بعدما تمت كتابة "مطلوب دم" على باب م...

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