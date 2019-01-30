بالصورة.. طبيب في ديالى “مطلوب دم” !

2019/01/30 | 21:05

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بغداد اليوم _ ديالى

تعرض طبيب في محافظة ديالى، الى تهديد بالقتل، بعدما تمت كتابة "مطلوب دم" على باب م...





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