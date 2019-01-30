العمليات المشتركة تؤكد عدم زيادة عدد أفراد بعثة التحالف الدولي في العراق

2019/01/30 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أصدرت

قيادة العمليات المشركة العراقية، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن تحركات قوات التحالف

الدولي بضمنها القوات الأميركية.

وذكرت

القيادة، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “صفحات التواصل الاجتماعي،

وبعض وسائل الاعلام تناقلت اخباراً مكثفة وشائعات كثيرة ومكررة عن تحركات التحالف الدولي

في العراق”.

وأضاف

البيان “من اجل إحاطة الراي العام بالحقائق، نؤكد بانه لا توجد اي زيادة في عدد

أفراد بعثة التحالف الدولي في العراق المتواجدة لأغراض تدريبية ودعم لوجستي واستشارة”.

وتابع،

ان “جميع الأخبار والشائعات التي تضمنت انتشار وفتح سيطرات وعمليات إنزال والقاء

القبض، هي اخبار كاذبة”، مبيناً ان “التحالف الدولي لا ينفذ اي مهمة داخل

العراق الا بموافقة عراقية مسبقة”.

ودعت

قيادة العمليات المشتركة، “المواطنين الكرام بالاعتماد على المصادر الرسمية للأخبار”،

محذرة بنفس الوقت “وسائل الاعلام التي تتعمد بث أخبار كاذبة لتضليل الراي العام”.

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