قتيل و6 جرحى إثر إطلاق نار في مدينة باستيا الفرنسية

2019/01/30 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

أعلنت وسائل إعلام فرنسية، مساء اليوم الأربعاء، عن سقوط قتيل، و6 جرحى، إثر إطلاق نار في مدينة باستيا جنوب شرق.

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