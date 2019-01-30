شرطة الديوانية تلقي القبض على عصابة سطو مسلح

2019/01/30 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الديوانية

أعلنت

قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء، اعتقال عصابة سطو مسلح أدخلت “الرعب”

في نفوس أهالي المحافظة.

وقال

قائد الشرطة اللواء فرقد زغير مجهول، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،

إن “قوة أمنية مشتركة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية

في الديوانية تمكنت من مقتل اثنين والقبض على الأربعة البقية من عصابات السطو المسلح

التي كانت قد أدخلت الرعب قبل أيام في نفوس أهالي الديوانية”.

وأضاف

مجهول، أن “القوة تمكنت اليوم وبعد معلومات دقيقة ومؤكدة من إلقاء القبض على أفراد

العصابة خلال عملية فريدة من نوعها في محافظة بغداد، فيما اعترف أفراد العصابة والذين

ليسوا من سكنة المحافظة من قيامهم بتنفيذ العديد من عمليات السطو المسلح في محافظات

بغداد والبصرة والديوانية حيث تم تصديق اقوالهم قضائيا”.

وأكد

قائد شرطة الديوانية، أن “رجال الاجهزة الامنية في المحافظة كانوا ومازالوا السور

المنيع لحماية أرواح وممتلكات أهالي الديوانية من خلال ملاحقتهم للعصابات الإجرامية

أينما كانوا”، داعياً المواطنين كافة الى “التعاون مع اخوانهم في قيادة الشرطة

عن طريق الإبلاغ عن جميع الحالات المشبوهة”.

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