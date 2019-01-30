لجنة نيابية تطالب بالكشف عن عدد القوات الأمريكية المتواجدة في العراق

2019/01/30 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاربعاء، عن إعطاء مهلة عشرة أيام للقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ورئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي لتزويرها جميع الوثائق المتعلقة بأعداد القوات الأمريكية القتالية والقواعد المتواجدة في البلاد، فيما هددت أنها ستلجئ لاستجواب عبد المهدي والغانمي في حال عدم وصول المعلومات خلال المهلة....

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