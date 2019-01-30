العراق ليس ضمنها! … بلدان ترتفع فيها الوفيات بسبب التغذية

2019/01/30 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تنتشر في عالمنا اليوم مغريات كثيرة، منها الأكلات السريعة ومختلف أنواع الحلويات التي تؤثر سلبا في صحة البشر.ويمكن لنظام الغذاء غير الصحي أن يصبح سببا للوفاة.وقد وضع خبراء بريطانيا تصنيفا للبلدان التي يهدد سكانها نظامهم الغذائي.واحتلت أوزبكستان المرتبة الأولى في هذا التصنيف، تليها تركمانستان وقيرغيزستان.وجاءت بعد تلك الدول: أوكرانيا […]

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