قتيل و6 جرحى باطلاق نار في جزيرة كورسيكا

2019/01/30 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل شخص على الأقل وأصيب 6 حين أطلق رجل ستيني النار بعد ظهر الأربعاء، في أحد شوارع باستيا في جزيرة كورسيكا الفرنسية، قبل أن يختبىء في مبنى يقيم فيه، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة.

وقال المصدر إن المحققين استبعدوا حتى الان فرضية العمل الإرهابي، رغم أن دوافع مطلق النار المدان سابقا لا تزال غير واضحة.

وانتشرت وحدات من الشرطة والدرك في المكان في محاولة للسيطرة على مطلق النار.

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