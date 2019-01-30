عاصفة قطبية تضرب ولايات الغرب الأوسط في أمريكا ووفاة 5 أشخاص

2019/01/30 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل درجات الحرارة المرتفعة غير المسبوقة جني الأرواح، بعد أن سقط حوالي 65 قتيلا خلال أسبوع واحد في اليابان، بحسب ما أعلنه مسؤولون حكوميون الثلاثاء، فيما صنفت وكالة الأرصاد هذه الأحوال الجوية غير الاعتيادية “بالكارثة الوطنية”.

وقالت هيئة إدارة الحرائق والكوارث، في بيان، إنه في الأسبوع المنتهي الأحد، قضى 65 شخصا على الأقل من جراء ضربات الشمس فيما نقل 22,647 شخصا إلى المستشفيات.

وقال متحدث باسم الهيئة، لوكالة فرانس برس، إن الرقمين “هما الأسوأ في أي أسبوع خلال الصيف” منذ أن بدأت الهيئة تسجيل الوفيات الناجمة عن ضربات الشمس في يوليو/تموز 2008.

وتجاوزت درجات الحرارة 40 مئوية للمرة الأولى في منطقة مدينة طوكيو، حيث تشجع الحكومة فعالية محلية لرش المياه على الأرض ضمن حملة للتوعية من مخاطر الحر.

وأعلنت هيئة إدارة الحرائق والكوارث، الثلاثاء، أن ما مجموعه 80 شخصا قضوا بسبب الحر منذ مطلع يوليو/تموز، وأن أكثر من 35 ألفا نقلوا إلى المستشفيات.

والأسبوع الماضي توفي طفل في السادسة من عمره أصيب بالإغماء في أثناء عودته من نشاط خارجي لمدرسته.

وشدد المتحدث الحكومي، يوشيهيدي سوغا، للصحفيين الثلاثاء، على “ضرورة اتخاذ التدابير العاجلة لحماية التلاميذ فيما تواصل موجة حر غير مسبوقة في اجتياح البلاد”.

وقالت الحكومة، إنها ستقدم الأموال لضمان أن تكون كافة المدارس مجهزة بمكيفات هوائية بحلول الصيف المقبل.

وقال المسؤول في وكالة الأرصاد موتواكي تاكيكاوا مساء الإثنين، “إننا نشهد مستويات حرارة غير مسبوقة في بعض المناطق”.

وتثير موجة الحر غير المسبوقة المخاوف بشأن الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، التي ستجرى بعد سنتين في يوليو/تموز وأغسطس/آب.

ووعدت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي،هذا الأسبوع، بإعطاء موجة الحر نفس أولوية إجراءات مكافحة الإرهاب، وقالت للصحفيين، إن موجة الحر “بذات الأهمية لأن الهدف هو حماية أرواح الناس.

حرائق اليونان

وفي اليونان تسببت درجات الحرارة المرتفعة في إشعال الحرائق بالغابات مستببه في عدد كبير من الوفيات والكوراث، حيث تواجه اليونان منذ الإثنين أسوأ الحرائق منذ 2007 مع ما لا يقل عن 60 شخصا لقوا حتفهم وإصابة 172 آخرين بجروح.

وفي محطة ماتي البحرية، التي تبعد حوالي 40 كلم شرق أثينا، عثر على هؤلاء الـ26 شخصا متفحمين ومتشابكين مجموعات “في محاولة أخيرة لحماية أنفسهم”، كما قال أحد رجال الإنقاذ فاسيليس اندريوبولوس.

وتصف روايات المسؤولين والمقيمين طوفانا من النيران، التي انقضت بعد ظهر الإثنين على الساحل الشرقي للعاصمة، وحاصر الضحايا في سياراتهم أو على بعد أمتار من الشواطئ، التي كانوا يحاولون بلوغها.

وفي ماتي، أدى عنف الرياح التي فاقت 100 كلم في الساعة، إلى “تقدم مخيف للنيران في المناطق السكنية”، كما قالت المتحدثة باسم رجال الإطفاء ستافرولا ماليري.

وقال رئيس بلدية مرفأ رافينا القريب، ايفانغيلوس بورنوس، إن “ماتي لم تعد موجودة”، محصيا “أكثر من ألف مبنى و300 سيارة” لحقت بها أضرار، وما زالت النيران تنبعث منها.

ومنذ بعد ظهر الإثنين، كان بورنوس توقع حصيلة مأسوية، فيما رجال الإطفاء منهمكون.

وظهر الثلاثاء، أعلنت البلديات رسميا سقوط 60 قتيلا، و172 جريحا بينهم 16 طفلا، منهم 11 في حالة خطرة.

وأمضى الناجون ساعات صعبة غارقين في غيوم الرماد في انتظار المساعدة.

ونقل حوالي 715 شخصا عبر البحر إلى رافينا بضاحية أثينا، كما أوضحت الحكومة.



وتسعى السلطات الثلاثاء إلى أن تسكن في الفنادق الضحايا الذين باتوا في العراء.

وقضى 5 أشخاص على الأقل نحبهم في البحر، حيث تتواصل عمليات البحث، وبدأت عملية التعرف إلى هويات الضحايا في هذه المنطقة التي يؤمها أيضا سائحون أجانب.

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