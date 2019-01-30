الدفاع المدني يعلن سيطرته على حريق مخازن حي المستنصرية

2019/01/30 | 21:17

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اعلنت مديرية الدفاع المدني سيطرته على حريق مخازن المواد المنزلية في

حي المستنصرية .وكانت المديرية ، قد أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، في

بيان تلقته آفاق ، البدء بمكافحة حريق اندلع بمخازن للمواد المنزلية

في منطقة المستنصرية، شرقي بغداد.

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