قيادة العمليات المشتركة توضح اموراً هاماً

2019/01/30 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام اخبار مكثفة

وشائعات كثيرة ومكررة عن تحركات التحالف الدولي في

العراق ومن اجل إحاطة الراي العام بالحقائق نوضح مايلي

:اولا .



لاتوجد اي زيادة في عدد أفراد بعثة التحالف الدولي في العراق

المتواجدة لأغراض تدريبية ودعم لوجستي واستشارة.ثانيا .



ان جميع الأخبار والشائعات التي تضمنت انتشار

وفتح سيطرات وعمليات إنزال والقاء القبض هي كاذبة وإن

التحالف الدولي لاينفذ اي مهمة داخل العراق الا بموافقة عراقية مسبقة

.ثالثا .نهيب بالمواطنين الكرام الاعتماد على المصادر الرسمية للأخبار

وبنفس الوقت نحذر وسائل الاعلام التي تتعمد بث أخبار كاذبة

لتضليل الراي العام .قيادة العمليات المشتركةبغداد 30 كانون ثاني 2019

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