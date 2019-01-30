التميمي.. الكل مصمم على بقاء الملف الأمني بيد الجيش والشرطة والحشد

2019/01/30 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الأربعاء، ضرورة بقاء الملف الأمني في المحافظة بيد الجيش والشرطة والحشد الشعبي، مشيرا إلى ان الكل مصمم على ذلك.

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