2019/01/30 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على استعداده لدعم عملية سياسية سلمية في فنزويلا عبر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مؤكدا أن اللقاء غير الرسمي لوزراء خارجية الدول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي.. يبحث الأزمة في فنزويلا غدا الخميس) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي.. يبحث الأزمة في فنزويلا غدا الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).