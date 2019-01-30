الحشد يبين تفاصيل التفجير الذي حصل في جرف النصر

2019/01/30 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر اعلام الحشد في بيان، تلقى موقع "الغدير"، نسخة منه، إن" قوة من اللواء 46 في الحشد الشعبي تمكنت، مساء اليوم، من احباط هجوم انتحاري بسيارة مفخخة كانت مركونة في ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل".وأضاف، أن "احباط الهجوم الإرهابي لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية".انتهى..م.ر

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