2019/01/30 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



بين النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الأربعاء، أن تحالفي الإصلاح والبناء سيعقدان اجتماعات موسعة خ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( (سومر نيوز) تنشر كواليس بحث اسماء المرشحين لحقائب الدفاع والتربية والعدل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( (سومر نيوز) تنشر كواليس بحث اسماء المرشحين لحقائب الدفاع والتربية والعدل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).