بالصور.. الجمارك تعلن ضبط سيارتين دون الموديل في محطة بوابة البصرة

2019/01/30 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الجمارك العامة، الاربعاء، عن ضبط حاوية تحتوي على سيارتين دون الموديل في محطة بوابة البصرة.وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه إن "جمرك محطة بوابة البصرة التابعة لهئية الجمارك العامة تمكنت وبالتعاون مع شرطة الجمارك من ضبط حاوية حجم 40 قدم تحتوي على سيارتين دون الموديل".

وأضافت الهيئة، أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها".

يذكر أن الهيئة العامة للجمارك تعلن يوميا عن أحباطها لمحالات تهريب مختلفة يقوم بها مستوردون تهربا من دفع الرسوم الجمركية.

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