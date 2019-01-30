الجمارك: أستيفاء رسم الحاصدات الزراعية تم وفقاً لقرار مجلس الوزراء

2019/01/30 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الهيئة العامة للجمارك بيان لها اليوم الأربعاء، رداً على ما تناولته بعض وسائل الإعلام المحلية بشأن مزاعم لأحدى الجهات أدعت أن موظفين في نقطة جمرك شيراوة الواقعة بين (كركوك - وأربيل) سببوا هدرا للمال العام من خلال التلاعب بنسبة الرسم الجمركي تم أستيفاءها عن خمسين حاصدة زراعية مُجهزة لوزارة الزراعة.وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "تود الهيئة العامة للجمارك أن تبين صحة الأجراءات التي أتخذها موظفيها العاملين في النقطة الجمركية والتي إستندت الى قرار مجلس الوزراء رقم ٣٩١ لسنة ٢٠١٨ والذي تم بموجبه تخفيض نسبة الرسم الجمركي عن الحاصدات الزراعية من (30%) الى (0.5%) من القيمة الفعلية للآلية".

واضافت الهيئة في بيانها أن "هذه الأخبار تُنشر في وسائل الإعلام من جهات وأشخاص غير مخولين وقبل البت بها من قبل القضاء"، موضحةً، أنها "تعاني من التدخلات الحاصلة في أغلب مراكزها الجمركية وأنها هي التي تعطل الإجراءات وتتسبب في هدر في المال العام".

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