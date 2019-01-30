الإمارات مستعدة للمشاركة في استضافة مونديال 2022

2019/01/30 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة في الإمارات محمد خلفان الرميثي، أن بلاده ودول الجوار منفتحة على المشاركة في استضافة مباريات ضمن مونديال 2022 المقرر في قطر بحال انتهت الأزمة الخليجية.وقال الرميثي الأربعاء في افتتاح “قمة قادة الرياضة” في أبو ظبي التي يشارك فيها مجموعة من أبرز صناع القرار العالميين في مجال سوق وصناعة الرياضة: “يطلب الاتحاد الدولي (فيفا) من قطر رفع العدد، ونحن سنكون داعمين لقطر إذا أصر الاتحاد الدولي، لكن للأسف بدأت الأزمة في الخليج منذ سنة ولن نكون قادرين على القيام بشيء (في موضوع الاستضافة المشتركة) إذا لم تُحلّ الأزمة”.واضاف: “إذا عادت الأمور إلى طبيعتها كما في الماضي، الإمارات ستساعد والمملكة العربية السعودية، والكل سيساعد”.وتابع: “رئيس الاتحاد الدولي (جياني) انفانتينو يحاول إقناع الكويت واليوم يزور عمان، إذا حُلّت المشكلة، السعودية تملك ملعبين كبيرين، في أبو ظبي هناك مدينة زايد الرياضية التي يمكنها استضافة مباريات مجموعة، سنكون جاهزين لتقديم الدعم”.وكان رئيس الاتحاد الدولي السويسري جياني إنفانتينو أكد منتصف الشهر الحالي أن فيفا لا يزال يناقش دراسة جدوى زيادة عدد المنتخبات إلى 48 في مونديال 2022، مشيرا إلى إمكانية إقامة “بعض المباريات في دول مجاورة”.وقال إنفانتينو في هذا الصدد: “بطبيعة الحال، تعرفون الوضع في الخليج، لكننا نعمل في كرة القدم وليس في السياسة، سنرى ما يمكن أن نحصل عليه”.وقرر الاتحاد الدولي رفع عدد المنتخبات في كأس العالم من 32 حاليا إلى 48، بدءا من مونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.إلا أن اتحاد أمريكا الجنوبية “كونميبول” تقدم باقتراح لتطبيق هذه الزيادة بدءا من كأس العالم المقبلة في قطر، وهو ما كان مدار بحث في الفترة الماضية بين المعنيين، ويلقى دعما واضحا من الرئيس السويسري للاتحاد الدولي.

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