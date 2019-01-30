التخطيط النيابية:الحشد الشعبي قادر على حفر الخنادق لاستغلال مياه السيول

2019/01/30 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعت لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس النواب، الأربعاء، الى استغلال الجهد الهندسي لهيئة الحشد الشعبي في حفر الخنادق بعمق ثلاثة امتار لتحويل مياه السيول القادمة من إيران نحو إنعاش الأهوار في محافظات الوسط والجنوب.

وقال عضو اللجنة محمد البلداوي في تصريح صحفي، إن “الجهد الهندسي للحشد الشعبي يمكن استغلاله في مجال حفر الخنادق قرب الحدود العراقية الإيرانية لنقل مياه السيول القادمة من الجمهورية الإسلامية نحو مناطق الأهوار لإنعاشها”.

وأضاف البلداوي، أن “تلك المياه الكبيرة يمكن الاستفادة منها في زيادة نسبة نهري الفرات ودجلة والحد من الجفاف في فصل الصيف الذي يعرض الكثير من الأراضي الزراعية لمخاطر كبيرة من خلال حفر خنادق بعمق ثلاثة أمتار، فضلا عن القضاء على أزمة شح المياه وعدم اللجوء لدول الجور لزيادة الاطلاقات المائية”.

واوضح البلداوي، أن “حفر الخنادق لا يكلف الدولة أموالا كبيرة كونها تمتلك الآليات والمعدات الكافية للقيام بهذا الأمر ويمكن الاستفادة من الجهد الهندسي للحشد الشعبي بهذا الخصوص”، مبينا أن “الخنادق ستحد من أزمة الفيضانات وتدمير المنازل والأراضي الزراعية التي تتعرض لها بعض محافظات الوسط والجنوب”.

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