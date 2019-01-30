2019/01/30 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/الدفاع المدني: اخماد حريق المخازن شمالي بغداد

30/01/2019 21:05:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، إخماد حريق المخازن في حي المستنصرية شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان مقتضب تلقته(وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )"حريق المستنصرية تم اخماده بمشاركة اكثر من ١٥ فرقة بجميع الياتها".

وأفاد مصدر أمني، الأربعاء، بإندلاع حريق كبير داخل مخازن في حي المستنصرية شمالي العاصمة بغداد.

وذكر المصدر، لـواع إن "حريقاً كبيراً، إندلع داخل مخازن بداخلها مواد منزلية واراكيل خلف معمل البطاريات في حي المستنصرية".

وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني توجهت إلى موقع الحريق لإخماده والسيطرة عليه".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات في البلاد, تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية الكبيرة، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/الدفاع المدني: اخماد حريق المخازن شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/الدفاع المدني: اخماد حريق المخازن شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).