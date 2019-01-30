2019/01/30 | 21:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القرارلكم - المحافظون... قرارات بالإقالة يبطلها القضاء) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: UTUlWztabX8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القرارلكم - المحافظون... قرارات بالإقالة يبطلها القضاء) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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