إنفوجراف.. نقاط الضعف والقوة في نتائج أعمال آبل الفصلية

2019/01/30 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إعداد: سالي إسماعيل

مباشر: خيّم الهبوط على نتائج أعمال شركة آبل الأمريكية خلال الربع المالي الأول من العام الجديد لتشهد أول تراجعاً في إيراداتها خلال تلك الفترة منذ عام 2001 بفعل إخفاق مبيعات الآيفون.





في حين أن الإيرادات التي حققتها صانعة الآيفون الأمريكية من مبيعات أجهزة ماك ومنتجات وأخرى سجلت مستوى قياسي في الربع الأخير.





وعلى الرغم من ذلك تمكنت الإيرادات والأرباح المسجلة في فترة الأشهر الثلاثة من أكتوبر وحتى ديسمبر من تجاوز تقديرات المحللين.





وبرز تراجع الإيرادات من الصين واليابان، بينما ارتفعت في باقي دول آسيا.





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