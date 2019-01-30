رسميًا - أحمد عفيفي متحدثًا رسميًا لبيراميدز

2019/01/30 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أعلن نادي بيراميدز رسميًا اليوم الأربعاء، تعيين الإعلامي أحمد عفيفي متحدثًا باسم النادي.

وكان أحمد حسن يتولى منصب المتحدث الرسمي لبيراميدز خلال الفترة الماضية، بجانب عمله مشرفًا عامًا على الكرة بالنادي.

عفيفي عمل خلال الفترة الماضية في قناة بيراميدز قبل أن يقرر تركي آل الشيخ؛ مالك النادي، إغلاقها بسبب ما يتعرض له العاملون بها من ضغوطات جماهيرية.



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رسمياً..



تم تعيين الإعلامي المتألق أحمد عفيفي متحدثاً رسمياً لنادي بيراميدز ⁦🎙️⁩⚪🔵 pic.twitter.com/NNGG6x6tGP— Pyramids F.C.



(@pyramidsfc) ٣٠ يناير ٢٠١٩ويحتل نادي آل الشيخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة، بفارق ست نقاط عن الزمالك، صاحب الصدارة.أشهر صُحفيي @valenciacfArab، هيكتور جوميز (@Generaldepie_) يفتح قلبه لـ@Tahamurcielago ويتحدث عن أمور كثير تخص النادي، جماهيره، تعاقداته وأسباب تراجع النادي هذا الموسم.اقرأ المقابلة كاملة هنا: https://t.co/CSwXpJOd9k pic.twitter.com/v9p8lMVvoJ— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣٠ يناير ٢٠١٩

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