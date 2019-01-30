برشلونة يعلن رحيل سواريز إلى آرسنال

2019/01/30 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن نادي برشلونة الإسباني عبر موقعه الرسمي، الاربعاء، تمديد عقد لاعبه دينيس سواريز ورحيله الى آرسنال.

وذكر النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي، أنه “تم تجديد عقد دينيس حتى 30 يونيو 2021”.

وأوضح البارسا أنه “تم إعارة دينيس إلى نادي آرسنال الإنجليزي لنهاية الموسم الجاري”.

وسيدفع الجانرز راتب اللاعب خلال هذه الفترة، ويتضمن الاتفاق خياراً للشراء.

ولعب دينيس سواريز 71 مباراة رسمية في ثلاثة مواسم مع الفريق الأول في برشلونة.

وتمكن من تسجيل 8 أهداف وفاز بخمسة ألقاب: دوري ولقبين لكأس الملك، ولقبين لكأس السوبر الإسباني.

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