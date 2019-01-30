الحشد الشعبي يدمر نفقاً لداعش الارهابي غربي الانبار

2019/01/30 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد دمرت قوات اللواء 19 في الحشد الشعبي، الأربعاء، نفقا لتنظيم “داعش” الإرهابي غرب الأنبار.وقال اعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته /المعلومة/، إن قوة من اللواء 19 في الحشد الشعبي عثرت خلال عملية امنية على نفق لـ”داعش” غرب الانبار”.واضاف ان “النفق يمتد لـ٢٠٠ متر ويحتوي على غرفة للاستراحة ومستودع يستخدمه “الدواعش” للتخفي”، […]

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