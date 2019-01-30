العمليات المشركة: لا توجد اي زيادة في عدد أفراد بعثة التحالف الدولي في العراق

2019/01/30 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأكدت قيادة العمليات المشركة العراقية، اليوم الأربعاء، بأنه لا توجد اي زيادة في عدد أفراد بعثة التحالف الدولي في العراق، داعية المواطنين بالاعتماد على المصادر الرسمية للأخبار.جاء ذلك في بيان لقيادة العمليات المشتركة، والذي اشار بأن "صفحات التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل الاعلام تناقلت اخباراً مكثفة وشائعات كثيرة ومكررة عن تحركات التحالف الدولي في العراق".مضيفاً ، "من اجل إحاطة الراي العام بالحقائق، نؤكد بانه لا توجد اي زيادة في عدد أفراد بعثة التحالف الدولي في العراق المتواجدة لأغراض تدريبية ودعم لوجستي واستشارة، وأن جميع الأخبار والشائعات التي تضمنت انتشار وفتح سيطرات وعمليات إنزال والقاء القبض، هي اخبار كاذبة"، مبيناً ان "التحالف الدولي لا ينفذ اي مهمة داخل العراق الا بموافقة عراقية مسبقة".ودعت القيادة المواطنين الكرام بـ"الاعتماد على المصادر الرسمية للأخبار"، محذرةً بنفس الوقت "وسائل الاعلام التي تتعمد بث أخبار كاذبة لتضليل الراي العام".

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