قبيلة الجبور مستنكرة عقد مؤتمر عشائر نينوى بمبنى المحافظة: من حضره لايمثلنا

2019/01/30 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت قبيلة الجبور، الأربعاء، عقد مؤتمر عشائر نينوى في مبنى المحافظة، فيما شددت على أن من حضر المؤتمر من الجبور لا يمثلون القبيلة.

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