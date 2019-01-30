ديالى.. نقابة الاطباء تطالب السلطات بحماية كوادرها في المحافظة

2019/01/30 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت نقابة الأطباء في ديالى ،الاربعاء، السلطات القضائية بحماية الكوادر الطبية في المحافظة.

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