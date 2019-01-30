دراسة: النباتات المنزلية تقلل التوتر وتحسن المزاج

2019/01/30 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الدراسة، ان" النباتات المنزلية المفيدة تشمل زنبق السلام او "اللبلاب"، لأنها تتطلب الكثير من الماء واشعة الشمس خلال النمو، ما يحسن الجو في المنزل، وان هذه النباتات تطلق بخار الماء في الهواء من حولها، وتمتص غاز ثاني اكسيد الكربون وتضخ الاكسجين، وبالتالي تصبح النباتات وسيلة بسيطة وبأسعار معقولة لمساعدة الناس على الحد من احتمال جفاف الجلد ومشاكل التنفس وامراض اخرى".واضافت الدراسة، ان" النباتات تقلل من مستويات التوتر وتحسن المزاج، فضلا عن محاصرة الملوثات التي ترتبط بألاف الوفيات سنويا".انتهى..م.ر

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