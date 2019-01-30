جمعية نحالي كربلاء التخصصية تشارك في الندوة العلمية حول التعرف على مرض (النوزيما سيرانا)

2019/01/30 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت (جمعية نحالي كربلاء التخصصية) في الندوة التي أقيمت بمبنى مديرية زراعة كربلاء المقدسة حول التعرف على مرض (النوزيما سيرانا) الذي يصيب طائفة (النحل) والطرق الكفيلة في علاج هذا المرض.وقال رئيس جمعية نحالي كربلاء التخصصية علي عبد الرسول المستوفي في تصريح لوكالة نون الخبرية: تم التعرف من خلال هذه الندوة على وجود مرض (النوزيما سيرانا) وهو مرض مخفي ومكتشف مؤخراً يسبب انخفاض بأعداد طائفة (النحل) يصعب على النحال تشخيصه أو التعرف عليه، مبيناً تم التوضيح لنا عن هذا المرض وتم تسجيله من قبل دائرة وقاية المزروعات والذي يؤثر تأثيراً مباشر على الخلية مما يؤدي إلى التراجع بالنشاط والإنتاج.

وأضاف كما تم التطرق إلى إنتاج العلاج المناسب لهذا المرض وسوف يوزع على النحالين بشروط ومواصفات معينة وكميات محددة وتوقيتات ثابتة، لافتاً إلى إن المرض مكتشف في العراق وهناك تفاوت بين محافظة وأخرى ويرجع السبب الرئيسي وراء تفشي هذا المرض هو النحل والعسل المستورد والذي يؤثر على المناحل العراقية، داعياً النحالين المتواجدين في كربلاء المقدسة بالالتزام بطريقة معالجة الخلايا وتوقيتاتها بشكل دقيق لكي نحافظ على ديمومة النحل والخوف عليه من الاندثار بشكل مفاجئ.

من جهتها تحدثت مسؤولة شعبة تشخيص أمراض النحل في دائرة وقاية المزروعات الي كانت محاضرة في الندوة الدكتورة أفراح صباح عبد الحميد: تقوم وزارة الزراعة متمثلة بدائرة وقاية المزروعات (قسم النحل) بحملة المكافحة المجانية لمرض (النوزيما سيرانا) والذي شُخص مؤخراً في العراق.

وأضافت حيث نقوم بعلاج هذا المرض عن طريق علاج (النوزيما كلر) الذي تم تصنيعه عن طريق دائرة وقاية المزروعات (قسم المكافحة) ويعتبر العلاج كأول علاج في العراق والوطن العربي.

وبينت حالياً نحن الآن في كربلاء المقدسة تم إلقاء محاضرة علمية وتفصيلية واضحة حول مرض (النوزيما سيرانا) وكيفية انتقال المرض وخطورته وماهي علامات وأعراض المرض وكذلك تم شرح وافي لطريقة استخدام علاج (النوزيما كلر) حيث تم التطرق إلى طرق العلاج والجرع المستخدمة وماهو الغرض من هذا العلاج.

وأشارت هذا العلاج يشمل جميع محافظات العراق كاملةً وتم إيصاله إلى جميع المديريات في المحافظات كافة والذي سوف يتم توزيعه على الشعب الزراعية إلى النحالين وذلك من اجل السيطرة على المرض.

وأوضحت هذا العلاج يعمل كعلاج وكوقاية ومنشط لخلايا النحل وبجهود قسم النحل عن طريق دائرة وقاية المزروعات وبجهود الجمعيات والشعب الزراعية والمديريات وتعاون النحالين سيتم محاولة السيطرة على المرض قبل انتشاره.

ياسر الشمري - كربلاء

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