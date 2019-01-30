برأس مال اولي قيمته ٣٠٠ مليون دولار.. وزير التخطيط يعلن انطلاق اعمال الصندوق الاجتماعي للتنمية

2019/01/30 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق - ضحى سعدون

أعلن وزير التخطيط العراقي الدكتور نوري صباح الدليمي، اليوم الأربعاء، عن انطلاق أعمال الصندوق الاجتماعي للتنمية، برأس مال اولي قيمته ٣٠٠ مليون دولار، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وبدعم من البنك الدولي، وذلك لدعم خطط الوزارة الاستراتيجية للتخفيف من الفقر.

وأوضح الدكتور نوري الدليمي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر الوزارة، أن الصندوق سيبدأ عمله بالاعتماد على نتائج مسح التنمية الريفية، في ثلاث محافظات كمرحلة أولى، هي المثنى باعتبارها الأشد فقراً، وصلاح الدين باعتبارها الأكثر تضرراً وفقراً في المناطق الريفية، ودهوك باعتبارها أحد المحافظات التي استقبلت اعدادا كبيرة من النازحين.

وأضاف وزير التخطيط أن أربع محافظات سيتم شمولها في العام الثاني من عمل الصندوق، على ان يتم شمول جميع المحافظات في العام الثالث، مشيراً إلى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية سيدعم الخدمات المباشرة للمواطنين، وفي مقدمتها التعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وبناء قدرات الشباب.لافتاً إلى أن الوزارة تمكنت من الحصول على دعم البنك الدولي من دون أي فوائد، داعياً بذلك جميع المانحين الدوليين إلى زيادة دعم الخطط الاستراتيجية الحكومية، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتحسين مستواهم المعيشي، مؤكداً اختيار عناصر تنفيذية ذات خبرة وتجربة، ومتابعة ادائها ونتائجها بشكل مباشر.

إلى ذلك أشار الدكتور نوري الدليمي إلى أهمية التوجيه الأمثل لهذا الدعم، وعدم تشتته كما حصل في السابق، عاداً ذلك التشتت بأحد العوامل المؤثرة في زيادة نسب الفقر والبطالة في العراق، مؤكداً على أن ذلك هو ما دفع الوزارة للبحث عن حلول ناجعة بالاستفادة من التجارب العالمية المماثلة، وهو ما تبلور عنه فكرة إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية.

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